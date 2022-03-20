محافظ المنوفية يفتتح معرض التراث والصناعات اليدوية بحديقة العاصمة بشبين الكوم

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، معرضا للتراث والصناعات اليدوية والمقام بحديقة العاصمة أمام مبنى الجوازات بحى غرب شبين الكوم، وذلك يومي السبت والأحد.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد ربيع منسق مؤسسة حياة كريمة وحسن بدر وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، وسمير عتريس رئيس حي غرب شبين الكوم، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة.

وتفقد محافظ المنوفية أقسام معرض التراث والصناعات اليدوية والذي ينظمه مؤسسة "حياة كريمة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية محافظ المنوفية، ويضم المعرض منتجات "الخزف، الصدف، السجاد اليدوي، الأعمال الورقية والخشبية، كروشيه، الملابس والمفروشات"، وغيرها من الصناعات اليدوية" بمشاركة أكثر من 70 عارضا بمنتجات مختلفة وعالية الجودة.

ووجه المحافظ، بوضع مقترح لدراسة إمكانية إقامة معرض للمشغولات اليدوية بشكل دائم، مؤكداً على تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة من خلال توفير مقرات للصناع والحرفيين لضمان التوسع في تسويق تلك المنتجات.

وخلال تفقده للمعرض أشاد محافظ المنوفية بجودة المنتجات المعروضة، مشيراً إلى أن المنوفية تعد إحدى المحافظات الرائدة والمتميزة في الصناعات اليدوية والتراثية.

وأكد حرص القيادة السياسية على دعم وتفعيل المشروعات الصغيرة والمصنوعات اليدوية لخلق جيل جديد من المصنعين، والعمل علي توفير فرص عمل جادة للشباب والفتيات وتشجيعهم علي العمل الحر.

وأهدى منسق عام مؤسسة حياة كريمة درع المؤسسة لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته.

كما أهدته إحدى المشاركات بالمعرض نموذج للريف المصري.