محافظة جنوب سيناء تنظم حفلا فنيا على مسرح مقصد العائلة بطور سيناء في الذكرى 33 لاسترداد طابا

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، حفلا فنيا كبيرا، على المسرح المكشوف بمقصد العائلة بمدينة طور سيناء، احتفالًا بالذكرى الـ33 لاسترداد طابا، وذلك تحت رعاية محافظ جنوب سيناء خالد فودة.

وانطلقت فعاليات الحفل بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم للطالب محمد عبد الجليل ثم فرقة العريش للفنون الشعبية، وفرقة التلقائيين بطور سيناء، وفرقة السويس للموسيقي العربية، ونقلت إذاعة جنوب سيناء الحفل عبر الأثير.

وهنأ المحافظ المواطنين بالعيد القومي للمحافظة، مشيراً لما تم تحقيقه من مكتسبات مطالباً ضرورة توعية النشء والحفاظ على تلك المكتسبات، مضيفاً أن الاحتفال يشمل افتتاحات مشروعات تضاف إلى المشروعات المنفذة ومن تلك المشروعات الجاري تنفيذها تطوير المسرح الصيفي المكشوف بالمدينة باللاند سكيب، وإنشاء وتوسعة وتجميل طرق الداخلية بالطور، بالاضافة للعديد من المشروعات الاخرى في إطار خطة التطوير الشامل للمدينة.

شهد الحفل المحافظ خالد فودة، والدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، وأيمن الشريف السكرتير العام، وهاني رضا رئيس مدينة طور سيناء، ومحمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمحاسب فوزي همام مفوض المحافظ لمديريات الخدمات وأحمد فريج، مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، وحشد من مواطني مدينة طور سيناء.