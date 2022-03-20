هل سيزور بايدن أوكرانيا الأسبوع المقبل خلال القمة الأوروبية الطارئة؟

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم زيارة أوكرانيا، الأسبوع المقبل، عندما يتوجه إلى أوروبا لحضور قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إنه "لا توجد خطط لأن يقوم الرئيس جو بايدن بالسفر إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، عندما يذهب إلى أوروبا لحضور القمة الطارئة"، وفقا لشبكة"سي إن إن" الإخبارية.



وأضافت ساكي، عبر حسابها على تويتر، أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول رحلة بايدن في وقت لاحق اليوم.



وتابعت: "الرحلة ستركز على الاستمرار في حشد العالم لدعم الشعب الأوكراني وضد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، لكن لا توجد خطط لسفر الرئيس بايدن إلى أوكرانيا".



وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، صرحت لبرنامج حالة الاتحاد على شبكة "سي إن إن" ، بشأن احتمالية قيام بايدن بزيارة أوكرانيا الأسبوع المقبل: "على حد علمي، هذا ليس مطروحًا على الطاولة . "