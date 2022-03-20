وزير العدل التركي: حان الوقت لتقوم واشنطن بتسليم فتح الله جولن

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قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ إن متطلبات "اتفاقية المساعدة القانونية" بين الولايات المتحدة وتركيا قد اكتملت، وأنه حان الوقت لقيام واشنطن بتسليم زعيم "تنظيم جولن".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزير القول إن المعركة ضد "التنظيم الإرهابي مستمرة دون هوادة".

وتتهم الحكومة التركية رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في عام 2016. كما تقول أنقرة إن جولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة. وتصنف أنقرة حركة جولن تنظيما إرهابيا.

وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

وأكد وزير العدل التركي أن الدولة التركية سوف تستمر في بذل الجهود من أجل تسليم جولن لأنقرة، وأن الجهود سوف تزداد من الآن فصاعدا.

ولفت الى أن تركيا حافظت على هذه القضية، كواحدة من القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال العلاقات التركية الأمريكية وعبرت عن مطالبها بإلحاح.