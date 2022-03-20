اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تسعة فلسطينيين من مُحافظات الخليل ونابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين من مُحافظة الخليل الواقعة في جنوب الضفة، منهم أربعة من عائلة واحدة في بلدة سعير، فيما تم اعتقال اثنين من بلدة السموع، وواحد من منطقة يطا.

وقامت قوات الاحتلال باقتحام قرية تل في محافظة نابلس واعتقلت صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا بعد أن داهمت منزل أسرته وفتشته.

وفي جنين إلى الشمال من نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المُحرر زياد عرسان الكيلاني عند أحد الحواجز العسكرية.

وتعيد قوات الاحتلال إعادة اعتقال الأسرى المحررين وتستجوب ذويهم من حين إلى آخر من باب التضييق عليهم أمنيًا.