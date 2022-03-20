مقتل 6 أشخاص جراء غرق عبارة في بنجلاديش

قال مسؤولون إن عبّارة ركاب غرقت بنهر في بنجلاديش اليوم الأحد، بعد أن صدمتها سفينة شحن قرب العاصمة دكا، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل بينهم طفلان وفقدان كثيرين.

وقال بابو لال بيديا، المسؤول في هيئة النقل المائي الداخلي في بنجلاديش، إن العبّارة ذات الطابقين التي كانت تقل أكثر من 50 راكبا انقلبت بعد أن صدمتها سفينة شحن.

ووقع الحادث في نهر شيتالاكشيا، بالقرب من جسر أليمناجار في منطقة نارايانجانج/حوالي 30 كيلومترا/ جنوب العاصمة دكا.

وعثر عمال الإنقاذ من إدارة الإطفاء والدفاع المدني على جثث طفلين وامرأتين ورجل في الماء، حسبما قال اللفتنانت كولونيل ظل الرحمن، من هيئة النقل المائي .

وأضاف أن ضحية أخرى توفيت في وقت لاحق في مستشفى، مضيفا أن عملية بحث جارية للعثور على المزيد من الركاب المفقودين.

وأوضح المسؤول أن العديد من الركاب تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ بعد الحادث ، ولم يتمكن من تأكيد عدد الركاب الذين فقدوا بالضبط لأن العبّارة لم تحتفظ بأي سجل للركاب.

وقال إن السكان المحليين يقدرون أن أكثر من 20 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وصادرت الشرطة سفينة الشحن التي شوهدت في مقطع فيديو قصير وهي تجر عبارة الركاب لبضع ثوان بعد أن أصيبت من الخلف.

وشوهد الركاب وهم يقفزون في الماء بينما كانت العبارة تغرق، وفقا للقطات.

والحادث هو الأحدث بعمليات انقلاب العبارات في الأشهر الماضية. ولقي ما لا يقل عن 34 شخصا حتفهم بعد أن اصطدمت سفينة شحن بنفس الطريقة بعبارة ركاب في نهر شيتالاكشيا في أبريل من العام الماضي. وأسفر حريق في عبارة في نهر بجنوب بنجلاديش عن مقتل 39 شخصا على الأقل في كانون الأول/ديسمبر.