وزير المالية الأوكراني: حوالي 30% من الاقتصاد متعطل عن العمل

أعلن وزير المالية الأوكراني سيرجي مارتشينكو، أن حوالي 30% من اقتصاد البلاد متعطل عن العمل في الوقت الحالي.

وقال مارتشينكو في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "حساباتنا الأولية لتسديد الضرائب تشهد بأن حوالي 30% من الاقتصاد لا يعمل أو لا يعمل مؤقتاً"، موضحا أن هذه الحسابات الأولية من بيانات تسديد ضرائب دخل الأشخاص.

وخلال الفترة الماضية، عقد مسئولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة.

ومن ناحية أخري، دعت منظمات من المجتمع المدني في بلجيكا السلطات إلى إتاحة الفرصة لنحو 48 طالبا من أصول كونغولية لمواصلة دراستهم في الجامعات البلجيكية، بعد أن فروا من أوكرانيا بسبب الأزمة هناك.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، في تقرير لها، أن الطلاب الكونغوليين يستنكرون المعاملة التفضيلية التي تعرضوا لها أثناء فرارهم، ووصفوها بـ"العنصرية"، لافتة إلى أن الأفارقة الذين وصلوا إلى بلجيكا لا يستفيدون من المزايا التي يتمتع بها حاملو الجنسيات الأوكرانية بموجب التوجيه الأوروبي بشأن الحماية المؤقتة، والتي تضمن للأوكرانيين الحاصلين على جوازات سفر بيومترية الاستفادة من نظام الرعاية الصحية وإقامة سارية محددة بمدة معينة.

وكانت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، قد أظهرت دفع الطلاب السود من القطارات وإعطاء الأولوية للحيوانات قبل الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة، ووجد الكثير من الأفارقة صعوبة كبيرة في عبور النقاط الحدودية بسبب "التمييز العنصري"، كما أن الطلاب الكونغوليين يجدون صعوبة حاليا في الاستفادة من نظام الحماية المؤقتة، وبالتالي يبدو صعبا للغاية قبولهم في جامعات بلجيكية مثل الأوكرانيين، حيث تم رفض طلبات الطلاب الكونغوليين الذين تقدموا إلى الجامعات بغرض مواصلة دراستهم.