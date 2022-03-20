فوز الاتحاد على سموحة والجزيرة يهزم سبورتنج في دوري سوبر السلة

اختتمت منافسات الجولة الأولى من منافسات «بلاي أوف 3» من دور الـ8 لبطولة دوري سوبر السلة المصري.

وأقيمت مساء السبت مواجهات قوية بين الأندية الـ8 والتي شهدت فوز الأهلي والمصرية للاتصالات والاتحاد السكندري والجزيرة، وجاءت نتيجة المباريات كالتالي:

تمكن فريق المصرية للاتصالات من تحقيق الفوز على ملعبه على نادي الزمالك بنتيجة 80-67، فيما نجح الأهلي في الفوز على ضيفه مصر للتأمين 84-49.

بينما نجح فريق الجزيرة في الفوز على ملعبه بنتيجة 66-59 على حساب نادي سبورتنج، وفاز فريق الاتحاد السكندري على ضيفه سموحة بنتيجة 85-67.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الجولة الثانية، غدا الإثنين، بينما ستقام الجولة الثالثة يوم 26 من الشهر الجاري، والمباراة الرابعة يوم 28، والمباراة الخامسة يوم 31 من الشهر نفسه.