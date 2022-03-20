الشرطة: مصلون في مسجد بكندا يتغلبون على منفذ هجوم يحمل بلطة

تمكن مصلون في أحد المساجد بمدينة ميسيسوجا الكندية اليوم السبت من شل حركة رجل رش رذاذا طاردا للدببة بينما كان يلوح ببلطة فيما ذكرت الشرطة أنها جريمة كراهية محتملة.

وقالت "شرطة بيل الإقليمية" في بيان إن محمد معز عمر /24 عاما/ من سكان ميسيسوجا تم القبض عليه في مركز دار التوحيد الإسلامي اليوم في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي خلال صلاة الفجر، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وقال المركز الإسلامي في بيان عبر موقع فيسبوك: "قبل أن يتمكن من إلحاق الأذي بأي من (المصلين) تجمع عدد منهم وتمكنوا من إيقافه بشجاعة".

وأضاف بيان المسجد أن الرجل كان مسلحا "بالعديد من الأسلحة البيضاء الأخرى".