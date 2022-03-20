الشرطة الألمانية تحذر من استغلال قراصنة الإنترنت العقوبات على روسيا في عمليات الاحتيال

حذرت الشرطة الألمانية من بدء مجموعات من القراصنة والمحتالين على الإنترنت استخدام العقوبات الدولية على روسيا كوسيلة للاحتيال على المستخدمين من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى ضحاياهم تقول "سيتم تجميد حسابكم المصرفي بسبب العقوبات على روسيا"، ويجب عليهم إرسال بيانات التحقق من حساباتهم، وفقا لقرارات فرض العقوبات على روسيا.

واستهدفت هذه الرسائل الاحتيالية في البداية منصة "بيتكوين دوت دي.إي" الألمانية لتداول العملات الرقمية، بحسب تحذير مكتب الشرطة الجنائية في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، ومن المتوقع استهداف منصات وبنوك أخرى بموجات جديدة من هجمات القراصنة.

وحذر مكتب الشرطة من أن التجاوب مع تعليمات المحتالين الواردة في رسائل البريد الإلكتروني المزيفة ستؤدي إلى فقدان أرصدة الضحايا على المنصة، وأي أموال موجودة في الحساب.

ويحذر خبراء الأمن السيبراني باستمرار من أن البنوك ومنصات تداول العملات الرقمية المشفرة، لم تطالب العملاء بإرسال أي بيانات سرية عبر البريد الإلكتروني. وفي حالة الاشتباه في أي رسالة بريد على العميل الاتصال مباشرة بالبنك أو موفر الخدمة المالية لتجنب الاحتيال.

كما يجب على المستخدمين عدم فتح أية مرفقات في رسائل البريد الإلكتروني من خدمات بنوك الإنترنت ومنصات تداول العملات المشفرة، وعدم النقر على أي رابط في هذه الرسائل، حيث يمكن أن يؤدي ذلك على تثبيت برامج تجسس على أجهزة الضحايا.