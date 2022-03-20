عبد الفتاح الجريني: العالم الرقمي يضمن للمطربين عائد فوري ومستمر من الغناء

حضر المطرب عبد الفتاح الجريني جلسة حوارية في البحرين، أقيمت في المعرض الأول للرموز الرقمية مع عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمناسبة انضمام "الجريني" إلى العالم الرقمي NFT، والذي سبقه إليه عدد من النجوم والمشاهير حول العالم، منهم المطرب الأمريكي الشهير سنوب دوج والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتحدث الجريني، خلال الجلسة، عن الاستفادة العائدة على الفنانين من وجودهم في عالم NFT، وأوضح أن مشكلة الفنانين والعاملين في الوسط الموسيقي بشكل عام هي عدم قدرتهم على حصولهم على حق الأداء العلني بشكل كامل مثل الفنانين في أوروبا وأمريكا، ولكن وجودهم في هذا العالم يضمن لهم تلك الحقوق.

وأوضح أنه من خلال هذا العالم الرقمي عندما يتم طرح أي منتج ويتم تداوله وشرائه من قبل الأخرين فإن صاحب المنتج يصل له حق الأداء بشكل أوتوماتيكي دون الحاجة للبحث عن أشخاص أو جهات تحضر له هذا الحق.

وأضاف أنه في وقت الكورونا كانت أحوال الموسيقيين في الشرق الأوسط سيئة بسبب توقف العمل ولم يكن لهم أي دخل من أي عمل، في حين أن الموسيقيين في أوروبا وأمريكا كانت لهم دخول مستمرة بسبب أن الجمهور كان يستمع في تلك الأوقات للأغاني والأعمال الموسيقية، وهو ما كان يوفر للموسيقيين دخل مستمر بسبب تحصيل حق الأداء العلني لهم من استخدام أعمالهم السابقة كل يوم.

وأكد "جريني" أن الأمر مفيد أيضاً للفنانين الشباب الذين يبدأون خطواتهم الأولى في عالم الموسيقى، حيث يمكنهم هذا العالم من تطوير أنفسهم وخلق فرص للتعاون مع فنانين من خارج المنطقة، وتقديم أعمال مختلفة للجمهور، بشرط أن يكون لديهم الموهبة.