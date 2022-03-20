الأم المثالية بأسوان: زوجي توفى منذ ١٤ سنة ولم أتوقع حصولي على الجائزة

قالت أمل أمين علي طه، 54 عاما، الحاصلة على الأم المثالية بمحافظة أسوان، إنها لم تتوقع أن تحصل على جائزة الأم المثالية، خاصة أن تقديم أوراقها جاء عن طريق صديقتها التي تعلم قصة كفاحها مع أبنائها.

وأضافت أمل أمين: "بدأت قصة كفاحي منذ أن شعر زوجها الذي كان يعمل موظفا حكوميا بالتعب حتى تدهورت حالته الصحية، وبدأت رحلة علاج طويلة من بين أسوان إلى أسيوط، حيث إنه أصيب بمرض سرطان الكبد وأصبح لم يستجيب للعلاج وتدهورت حالته الصحية والتزم الفراش لفترة طويلة حتى عام 2008، وتوفى بعد قسوة الآلام تاركاً 4 أبناء لا حول لهم ولا قوة".

وأوضحت أن لديها 4 أبناء كافحت لتربيتهم بعد وفاة والدهم منذ 14 عاما، وساعدها في ذلك اللحظة ابنها الأكبر محمد الذي كان في ذلك التوقيت طالبا في كلية التجارة ويعمل لمساعدة والدتها على تربية باقي إخوته، وخاصة أن مصدر الدخل كان في ذلك الوقت معاش الزوج الذي كان 570 جنيها، متابعة أن ابنها الثاني حاصل على بكالوريوس طب ويعمل في أحد المستشفيات الجامعية، والابن الثالث حاصل على بكالوريوس تجارة إنجليزي وأنه الآن في خدمته العسكرية، والأخير طالب بكلية صيدلة.