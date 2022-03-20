أخطر البنك المركزي الروسي، اليوم الأحد، البنوك بضرورة تعقب معاملات نقدية معينة وخاصة التي تتضمن العملات الرقمية.

وذكر موقع "بيتكوين" الإلكتروني أن البنك المركزي الروسي أرسل خطابا يدعو فيه المؤسسات المالية لتحديد "أي نوع من الاختلال في النشاط المالي" للعملاء مثل تغييرات في نفقات الاستهلاك والاستثمار الخاصة بهم.

وطبقا لهذا الخطاب الموجه من البنك فإن مسئولي البنوك عليهم توخي الحذر في تتبع أي زيادة غير ملحوظة في حجم التعاملات المالية وعمليات السحب وغيرها من التحويلات المرتبطة بالعملات الرقمية.

وتضمن الخطاب أيضا أن هذه العملية الرقابية يجب أن تشمل العمليات التي يجريها الأشخاص والكيانات الاعتبارية في خطوة تهدف إلى التحايل غير القانوني على القيود المفروضة على العملات الأجنبية وسحب الأصول من قبل المنظمات التابعة لما اسمته دول "غير صديقة".

وذكر البنك المركزي الروسي - في خطابه - أنه "في هذه الحالات، تنصح البنوك بالتحقيق الشامل من حسابات العميل وتنظر في رفض استكمال التعامل المالي الذي وصفته بأنه (مثير للشكوك)"، مضيفا أنه قام بالتنسيق مع جهاز الرقابة المالية بالاتحاد الروسي بهذا الشأن.

يشار إلى أن البنك المركزي الروسي كان قد أبدى اعتراضا شديدا على الجهود الحالية التي تهدف إلى تقنين السوق الرقمية في روسيا، مرجعا ذلك إلى المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي للبلاد والمواطنين الروس.

وفي يناير الماضي، اقترحت الهيئة النقدية الروسية القيام بحظر شامل على الأنشطة المرتبطة بالتعاملات الرقمية وعمليات التعدين والاتجار في العملات المشفرة، ونصحت البنك بتعليق كروت الائتمان والمحافظ المالية التي تستخدم في إجراء أية عمليات لشراء عملات رقمية.