قائد سابق للجيش البريطاني: لا يمكن استبعاد نشوب «حرب عالمية» بسبب أوكرانيا

قال قائد سابق للجيش البريطاني إنه "لا يستطيع استبعاد" أن يُشعل الصراع في أوكرانيا حربا عالمية ثالثة.



وأوضح الجنرال مايك جاكسون، رئيس هيئة الأركان العامة وقائد الجيش البريطاني سابقا إن الغزو الروسي لأوكرانيا وضع العالم في "منطقة مجهولة"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).



وأشار مايك، الذي قاد الجيش خلال غزو قوات التحالف للعراق في عام 2003، إلى أن تصرفات موسكو تعني أن خطر نشر الأسلحة النووية قد ازداد.



كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن بعد غزو قواته أوكرانيا وضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية وهي قوة تشمل عنصرا نوويا، في حال التأهب متهما الغرب باتخاذ مواقف "عدوانية" تجاه بلاده، في اليوم الرابع من غزو أوكرانيا.



وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج عن قلقه البالغ إزاء قرار الرئيس بوتين.