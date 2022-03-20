وزير الري يبحث التعاون مع البنك الدولي في التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية

التقى وزير الري، جينفير سارا، المدير الدولي لبرنامج البنك الدولي للممارسات العالمية للمياه، في العاصمة السنغالية داكار، على هامش مشاركته في المنتدى العالمي للمياه.

وناقش اللقاء فرص التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ (COP27)، والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم.

كما ناقش خريطة الطريق الاسترشادية بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي وضعها البنك الدولي لتقديم الدعم لدول المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من الإنبعاثات والتكيف في مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ.