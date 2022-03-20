قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شكوى المواطنين من زيادة الأسعار، ترجع إلى تزايد طلبات الأسرة في الفترة ما قبل شهر رمضان، وزيادة الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15%.

وأضاف المصيلحي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن «المواطن يشتكي لأنه غير قادر على تحقيق ما كان يحققه العام الماضي»، مشيدًا بالتأثير الإيجابي الخاص بتكاتف وزارة الزراعة والصناعة والخدمة الوطنية للقوات المسلحة والداخلية.

وأشار إلى أن المجهود المبذول من السلاسل التجارية والمعارض والمنافذ الحكومية، أدى إلى زيادة عرض السلع بسعر مقبول، ليرد الإعلامي عمرو أديب عليه بأن المواطن لا يشتكي من توافر السلع وإنما من سعرها المتزايد.

وعقب أديب: «المواطن يقول إن العين بصيرة واليد قصيرة، وما يهمه هو ارتفاع الأسعار»، ليرد وزير التموين: «الحمد لله إن في إتاحة، مع غلو الأسعار وعدم وجود سلعة كلنا عارفين الدنيا كانت هتروح فين.. والمواطنون عندهم حق إن في زيادة الأسعار».