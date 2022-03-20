وزير الأوقاف: أهل الشر رؤوس فتنة أينما حلوا ولا سيما وقت الشدائد

قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن فلول أهل الشر إنما هم رؤوس فتنة أينما حلوا ولا سيما وقت الشدائد، يطيرون مع كل ناعق، ويطلون بوجوههم الكالحة كلما حزب المجتمع أمر أو طرأت عليه أزمة عابرة، وبفضل الله في كل مرة يُخذلون.

وأضاف جمعة، إن هذه اللحظات هي التي تكشف بقايا أهل الشر من الخونة والعملاء المتربصين بالوطن، الذين لا يألون على دين ولا وطن ولا خلق، مما يتطلب من الوطنيين الشرفاء جميعا يقظة ووعيا لخطر هؤلاء العملاء المأجورين من فلول الجماعات الإرهابية المتطرفة وبقايا أهل الشر وخلاياهم النائمة، ويتطلب الضرب بيد من حديد وبلا هوادة على يد كل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره أو النيل من مقدراته أو إثارة الفتن به.

وأكمل: "كما يتطلب منا جميعا التكاتف والعمل سويا وبكل ما أوتينا من قوة لنعبر بأوطاننا إلى بر الأمان، ونمضي بها قدما في مسيرة البناء والتعمير والتنمية، دون أن نسمح لأي من هؤلاء الأشرار بتعطيل هذه المسيرة الوطنية العظيمة أو النيل منها، فلكم تساقط أمثال هؤلاء من الخونة والعملاء والمأجورين وأصحاب النفوس المريضة عبر التاريخ، وعلى قدر يقظة الوطنيين الشرفاء تكون خيبة أمل هؤلاء المأجورين ونهايتهم السوداء".