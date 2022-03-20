روبرت كوخ يسجل تراجعا بمعدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا للمرة الأولى منذ فترة طويلة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الأحد، تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا للمرة الأولى بعد فترة طويلة من الارتفاع.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 7ر1708، فيما كان يبلغ أمس 1735.

وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 8ر1526، فيما كان يبلغ قبل شهر واحد 3ر1346.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 131 ألفا و792 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 49 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 146 ألفا و607 حالات إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 50 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 18 مليونا و553 ألفا و100 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 14 مليونا و528 ألفا و800 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 126 ألفا و916 شخصا.