مقتل 4 أشخاص في اقتحام سيارة تجمع كرنفالي في بلدة بلجيكية

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ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، بعد أن اقتحمت سيارة تجمعا كرنفاليا في بلدة ستريبي - براكينيز البلجيكية.