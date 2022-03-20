 مقتل 4 أشخاص في اقتحام سيارة تجمع كرنفالي في بلدة بلجيكية - بوابة الشروق
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مقتل 4 أشخاص في اقتحام سيارة تجمع كرنفالي في بلدة بلجيكية

د ب أ
نشر في: الأحد 20 مارس 2022 - 10:22 ص | آخر تحديث: الأحد 20 مارس 2022 - 10:22 ص

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، بعد أن اقتحمت سيارة تجمعا كرنفاليا في بلدة ستريبي - براكينيز البلجيكية.

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