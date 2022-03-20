الشروق تنشر نص مشروع قانون تنظيم ورعاية الحيوان المقدم من النائب عبدالمنعم إمام

أعلن النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، تقدمه بمشروع قانون شامل منظم لحماية ورعاية الحيوان بمصر، ليكون هذا هو المشروع الثاني خلال أقل من أسبوع، بعد إعلان النائب أيمن محسب في 14 مارس الجاري عن تقدمه بمشروع قانون ينظم كل أوجه التعامل مع الحيوان.

وقال إمام في بيان صحفي اليوم الأحد، إن القانون يستهدف تعزيز دور الحكومة والجهات الرقابية تجاه تفعيل القوانين الخاصة لضرورة احترام الكائنات الحية، وتعزيز التكامل البيئي والمنظومة الطبيعية، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكذلك رؤية مصر 2030.

ويقول إمام، إن المشروع انطلاقا من حث الأديان جميعها على الرحمة بالحيوان، ومن الاهتمام الذي يوليه القانون الدولي حيث عقدت الأمم المتحدة معاهدة دولية لحماية الحيوان، وكذلك من الثوابت التي وضعها الدستور المصري حيث أن جزءً من المادة 45 قد نص على التزام الدولة بالحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية.

كما يستهدف المشروع تحقيق الردع لمرتكبي مجموعة من الأفعال التي تعد جريمة في حق الإنسانية مثل التعدي على الحيوان بشكل مستمر سواء بضربه أو قتله بلا معايير واستخدام السموم المحرمة دوليا، حيث تعتبر تلك الأفعال جرائم كبيرة في قوانين بعض الدول.

ويأتي المشروع في 76 مادة من 10 أبواب.

وتنشر "الشروق" نص المشروع..