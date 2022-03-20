عباس شراقي: إثيوبيا أُجبرت على فتح بوابتي سد النهضة بعد فشل تشغيل التوربين الكهربائي

وصف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الوضع المائي في مصر بأنه «جيد جدًا»، قائلا إنه لا توجد أية خطورة حتى في حال بدء إثيوبيا في تخزين ثالثًا في الصيف المقبل.



وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، حدّد شراقي أسباب أمان الوضع المائي وهي وجود السد المائي الذي وصفه بأنه صمام الأمان للمياه، إلى جانب كل الأعمال التي نفّذتها الحكومات المصرية على مدار الفترات الماضية.



وأشار إلى المشروعات التي تمّ تنفيذها مثل تبطين الترع وإنشاء محطات المعالجة وتطوير طرق الزراعة والري، مؤكّدًا أن هذه الجهود بعثت برسالة طمأنة في الوقت الحالي.



وناشد المسؤولين، بالتوسع في زراعة الأرز في الوقت الحالي لزيادة الإنتاجية، وذلك لتفادي إمكانية حدوث مشكلة في حجم توفر القمح الروسي أو الأوكراني، ومن ثم يمكن لهذا الفائض أن يعوض أي نقص من الأرز.



إثيوبيًّا، أوضح شراقي أن أديس أبابا كانت قد شغَّلت توربينًا قبل نحو شهر لكنه فشل في تصريف المياه التي تمر من أعلى الممر الأوسط، ما أجبر إثيوبيا على فتح البوابتين يوم السبت الماضي لتمرير المياه، وهو ما حدث بالفعل.



وأفاد بأن الممر الأوسط جاهز حاليًّا للتعلية، لكنّه قال إنّ هذه التعلية لا يجب أن تقتصر على الممر الأوسط بل تشمل الجانبين الآخرين، متوقعًا أن تكون التعلية محدودة ومن ثم يكون التخزين أيضًا كذلك.