بعيدا عن ساحات القتال الدائر فى أوكرانيا، التقى راقصو الباليه الروس والأوكرانيون فى لندن أمس الأول فى حفل خيرى جمع بعض أبرز الراقصين فى العالم، من أجل جهود الإغاثة الإنسانية فى الدولة التى تمزقها الحرب.

ونال نحو 20 راقصا تصفيقا مدويا هز جنبات القاعة المزدحمة فى مسرح كوليسيوم لندن خلال حفل «الرقص من أجل أوكرانيا».

وقال إيفان بوتروف، وهو من أوكرانيا ونظم الحدث مع الرومانية ألينا كوجوكارو، لرويترز «لدينا الكثير من الأحباء فى الوطن. لا يمكننا الجلوس مكتوفى الأيدى فى المنزل ومشاهدة الأخبار فقط، أردنا القيام بشىء ما».

بدأت روسيا حربها على أوكرانيا فى 24 فبراير، فيما وصفته موسكو بأنه «عملية خاصة» لنزع سلاح جارتها.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن 847 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 1399 فى أوكرانيا حتى يوم الجمعة. وفر أكثر من 3.3 مليون لاجئ من أوكرانيا عبر حدودها الغربية فيما نزح نحو مليونين آخرين داخل البلاد.

ورفعت بعض الجماهير العلم الأوكرانى خلال الحفل، حيث قدم راقصون من العديد من البلدان بما فى ذلك البرازيل وإيطاليا وبريطانيا عرضا مبهرا على المسرح الذى أضاء بظلال من اللونين الأصفر والأزرق.

وكان من بين المشاركين كاتيا خانيوكوفا من أوكرانيا وناتاليا أوسيبوفا من روسيا، وفقا لموقع قناة العربية.

وكان هناك أيضا راقصون من الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والأرجنتين فى الحدث الذى قال المنظمون إنه جمع ما لا يقل عن 140 ألف جنيه إسترلينى (184520 دولارا أمريكيا) استجابة لنداء لجنة الطوارئ الخاصة بالكوارث فى أوكرانيا.

وقال بوتروف «اتصل بنا العديد من الفنانين وعبروا عن رغبتهم فى المشاركة.. كم هو مُلهم هذا الدعم الذى قدمه الناس، لكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم فى أوكرانيا، والمزيد من الدعم من مختلف الحكومات فى جميع أنحاء العالم».