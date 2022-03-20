4 مخاوف تطارد الأمهات من إنجاب طفل ثانٍ

تربية الطفل أحد أهم المسؤوليات والمخاوف الخاصة بها، فهي مسألة خاصة واختيار صعب لأي زوجين، سواء كانوا يعتنقون الأبوة للمرة الأولى أو الثانية، ولكن للمرة الثانية تكون الخيارات أكثر صعوبة وتأتي مع مجموعة جديدة من المخاوف التي لم يفكر فيها أحد خلال المرة الأولى.

فيما يلي بعض المعضلات التي تواجهها الأمهات الجدد عند التخطيط لإنجاب طفل للمرة الثانية، ولذلك نشرها موقع "توداي بيرنت".

- هل سأحب طفلي الثاني مثل الطفل الأول؟

هناك شيء خاص عن الطفل الأول يصعب تحديده بالكلمات؛ وذلك لأن كونك أبوين لأول مرة يجلب الفرح والسرور لأي زوجين، لذلك عند توقع الطفل للمرة الثانية تخشى معظم الأمهات الجدد ما إذا كان بإمكانهم حب ورعاية المولود الجديد كما فعلوا مع الطفل الأول، ولكن الحقيقة هي أن قلوبنا دائمًا تفسح المجال للأشخاص الذين نحبهم لذلك لا داعي للقلق بشأن هذا.

- قد يكون من الصعب التعامل مع طفلين

إضافة فرد آخر إلى الأسرة يعني مسؤوليات إضافية. بالإضافة إلى ذلك عندما يكون لديك طفلان في المنزل يصبح من الصعب التعامل معهم، حيث يتعين عليك متابعة دراسة ومدرسة المولود البكر، ثم مع الطفل الثاني سوف يتعين عليك التعامل مع ليال بلا نوم، وإذا كنتِ أمًا عاملة، فقد تصبح الأمور أكثر تعقيدًا، لذلك يجب التفكير جيدا في هذه التحديات.

- الرابطة بين المولود الأول والثاني

مع وصول المولود الجديد إلى المنزل يتحول انتباه أفراد الأسرة قليلاً عن الطفل الأكبر، الذي كان يحظى بكل الحب والاهتمام، مما يؤدي إلى زيادة التنافس بين الأشقاء، حيث يجد الطفل الأكبر صعوبة في تكوين رابطة مع الطفل الأصغر، لذلك يجب خلق روح من الود بين الأشقاء.

- الدعم المالي

على الرغم من أنه ليس الموضوع الأكثر شيوعًا، إلا أن المال مهم، بداية من فترة الحمل وحتى التعليم وما بعده، لذلك يجب الحرص على ترتيب الأحوال المادية قبل التخطيط لإنجاب طفل آخر.