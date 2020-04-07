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استقر عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة دون تغيير كبير مقارنة بالمدة نفسها من يوم أمس إلى 7ر79 مليون إصابة حتى الساعة 0244 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مطابقة لمتوسط الزيادة اليومية عند أقل من 1ر0% الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 970 ألفا و830 وفاة.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 06ر9 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن المدة نفسها من يوم أمس.

وشهدت ألاسكا زيادة بنسبة 2ر0% في عدد الحالات مقارنة بأمس، ليصل الإجمالي إلى 244 ألفا و887.

وسجلت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات خلال 24 ساعة، بـ 149 وفاة.