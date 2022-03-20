عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد قصف روسي مروع بقنابل فراغية، على مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حصار روسيا لمدينة ماريوبول الساحلية بأنه «رعب سيبقى في الأذهان لقرون مقبلة»، بينما قالت السلطات المحلية إن آلاف السكان هناك اقتيدوا بالقوة عبر الحدود.

ونوه الرئيس الأوكراني، إلى أن حصار مدينة ماريوبول الأوكرانية سيدخل التاريخ بسبب جرائم الحرب، التي ارتكبتها القوات الروسية.

وحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، قال زيلينسكي: «ارتكاب جرائم حرب في مدينة مسالمة، هو إرهاب سيبقى في الذاكرة لقرون مقبلة».

كما أمر زيلينسكي 11 حزبا سياسيا على صلة بروسيا، بتعليق أنشطتها خلال فترة الأحكام العرفية، مؤكدًا أن «أنشطة السياسيين الهادفة إلى الفتنة لن تنجح».

وقال مجلس المدينة في بيان على قناته على تطبيق «تليجرام» في ساعة متأخرة من مساء السبت: «خلال الأسبوع الماضي، تم ترحيل عدة آلاف من سكان ماريوبول إلى الأراضي الروسية».

وأشار المجلس إلى أن القوات الروسية قصفت مدرسة ماريوبول للفنون، يوم السبت، والتي لجأ إليها 400 ساكن لكن لم يعرف بعد عدد الضحايا.