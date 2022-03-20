ناشطون: احتجاز أكثر من 900 شخص في احتجاجات مناهضة للحرب الروسية

أفاد ناشطون في مجال الحقوق المدنية باحتجاز ما لا يقل عن 937 شخصا في روسيا خلال مظاهرات جرت اليوم الأحد، في 38 مدينة ضد الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لمنظمة "أو في دي-إنفو" الروسية لحقوق الإنسان، جرت الاحتجاجات في موسكو وسانت بطرسبرج ويكاترينبرج ونيجني نوفجورود وفلاديفوستوك، من بين مدن أخرى.

وقالت المنظمة إنه تم احتجاز أكثر من 15 ألف شخص في احتجاجات مناهضة للحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي.

وكتبت المنظمة على تطبيق تليجرام للتواصل الاجتماعي إنه تم احتجاز بعض المتظاهرين مرات عدة، وتم توقيع غرامات ، إضافة إلى عمليات أعتقال .