ارتفعت حصيلة ضحايا حادث دهس وقع في كرنفال بإقليم "والونيا" الناطق باللغة الفرنسية في جنوب بلجيكا إلى 6 قتلى و10 مصابين في حالة خطيرة .

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن وزير الداخلية البلجيكي، أنيليس فيرليندن، أعرب عن حزنه لوقوع الحادث، واصفا ما حدث ب"المأساة".

من جانبه، أعلن مكتب المدعي العام أن التحقيقات الأولية كشفت عن عدم وجود دافع إرهابي وراء الحادث، مشيرا إلى أنه تم اعتقال اثنين من السكان المحليين في الثلاثينيات من العمر على خلفية الحادث .

وكان أكثر من 150 شخصا من مختلف الأعمار قد تجمعوا للمشاركة في الكرنفال المقام في بلدة "ستريبي براكيني" حينما انطلقت سيارة من الخلف بسرعة عالية وصدمت المواطنين .

يذكر أن "والونيا" هو إقليم من بين الأقاليم التي يسود فيها استخدام اللغة الفرنسية من ضمن الأقاليم الثلاث المكونة لبلجيكا (الإقليم الفلامندي وإقليم بروكسل العاصمة) .