سجلت الهند 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في أقل حصيلة إصابات يومية منذ ما يقرب من العامين؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 43 مليونا و7 آلاف و841 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ اليوم الأحد، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 516 ألفا و479 شخصا بعد وفاة 127 حالة مصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 3 آلاف و196 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 42 مليونا و465 ألفا و122 شخصا.. فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 26 ألفا و240 حالة.