الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لوقف العمليات الحربية في أوكرانيا وسحب قواتها بدون شروط

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاحد، روسيا لوقف العمليات الحربية في أوكرانيا وسحب قواتها من دون شروط، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.

وأدان الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره اليوم، احتجاز أو اختطاف صحفيين ونشطاء ومسؤولين أوكرانيين، على يد قوات روسيا.

ويدخل الغزو الروسي على أوكرانيا يومه الخامس والعشرين بمزيد من التصعيد في الميدان من القوات الروسية التي أكدت استخدامها لصواريخ «الخنجر» فرط - صوتية، وهو تصعيد لافت ويحمل رسائل تحذيرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

ومن جهتها، قالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، يقترب من ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص.