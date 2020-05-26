شهد الاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية الإسلامية على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ144 بإندونسيا، تقديم مقترح بشأن تعديل النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي، بحيث تفرض عقوبات صارمة وحازمة وتطبق عقوبة الطرد على برلمان أي دولة تقوم باحتلال دولة أخرى وتعتدي عليها.

وتضمن الاقتراح المذكور أن يتم تحديد الاحتلال من عدمه عبر قرارات الأمم المتحدة، لاسيما أن النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي مرتبط مباشرة بميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت شبكة (الدستور) الإخبارية الكويتية، اليوم الأحد، أن وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية الدكتور عبيد المطيري، ترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الذي تم ترشيحه من المجموعة الإسلامية لتمثيلها في لجنة صياغة البند الطارئ.

واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر بما فيها البنود الطارئة، وتم الاتفاق على دعم المجموعة الإسلامية للبند الطارئ المقدم من إندونيسيا.

وأكد المجتمعون ضرورة إيلاء الملفات المرتبطة بدول المجموعة الإسلامية أولوية الطرح، والنقاش خصوصا مع وجود ملفات أخرى مشابهة لها بالموضوع، حضر الاجتماع من الجانب الكويتي علاوة على النائب الدكتور عبيد المطيري كل من أمين سر الشعبة النائب الدكتور حمد المطر وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة.

وكان مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وصل والوفد المرافق له إلى (بالي) الإندونيسية أمس الأول للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي تستمر أعماله حتى 24 مارس الجاري.