قضاة أفغان سابقون يطالبون طالبان السماح بعودتهم لوظائفهم

حث المئات من قضاة الحكومة الأفغانية السابقة، الذين عزلتهم حركة طالبان، الحكام الجدد للبلاد اليوم الأحد بالسماح لهم بالعودة لوظائفهم.



كانت طالبان، بعد عودتها للسلطة في آب/ أغسطس العام الماضي، قد عزلت مئات القضاة واستبدلتهم بقضاة من أفرادها.



وفي مؤتمر صحفي، طالب القضاة حركة طالبان بأن تدفع على الأقل مستحقاتهم التوظيفية إذا لم تقرر عودتهم للقيام بواجباتهم.



وقال أحد القضاة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن طالبان سمحت لهم بعقد مؤتمر شريطة عدم الشكوى من طالبان.



ويتهم قادة طالبان القضاة السابقين بالفساد ،والتعاون مع الغزو الأجنبي للبلاد.



وقال عبدالبصير مشعل، المتحدث باسم المحكمة العليا لطالبان، إن سلطاتها تجري تحقيقات مع القضاة السابقين لضمان عدم توظيف فاسدين مرة أخرى.