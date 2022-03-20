قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها المخزون الكافي لـ3.4 شهر من القمح استهلاكيا، متابعًا: «قديمًا كان توريد القمح اختياريًا، ولكن بسبب الظروف الحالية بات التوريد إجباريًا نسبيًا، وعلى كل من يزرع قمح عليه تقديم للدولة حد أدنى تم تقديره بـ12 أردب لكل فدان».

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن مصر تنتج 10 ملايين طن قمح، ويجب التنسيق بين القطاع الزراعي والدولة من أجل الحفاظ على إنتاج الخبز المدعم وغير المدعم، مستكملا: «نرحب بالتعاون مع المصانع والمطاحن من أجل التسويق، ولكن بشرط متابعة سبل التخزين».

وأكد أن مصر لديها الكفاية من القمح حتى بداية العام المقبل، وذلك اعتمادًا على المساحة المنزرعة بالإضافة إلى المخزنة، متابعًا: «أكبر مصادر للقمح هي روسيا وأوكرانيا، وبالطبع نتأثر بالاستيراد، ولكن الناتج المحلي سيعادل أي نقص مرتقب».

وفي رسالة للمواطن، أكد وزير التموين أن عقوبات شديدة في انتظار كل من يتخلف عن توريد نسبة القمح المطلوبة، مستكملا: «لدينا حصر بالمساحة المنزرعة، ومردودها وإنتاجها، وكل من يتخلف عن ذلك سيواجه عقوبات وغرامات».