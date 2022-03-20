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تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة، من ضبط مصنع غير مرخص وبحوزته ضبط 45 طن زيوت وذرة ودقيق وسكر مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تحدث ضررا جسيما بصحة المواطنين وذلك قبل طرحها بالأسواق بقصد تحقيق أرباح طائلة.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية ومباحث التموين والجهات المعنية، بمواصلة مجهودات تمشيط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، جاء ذلك في إطار جهود محافظة الجيزة المبذولة لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من التلاعب والغش التجاري.

كما أعلنت محافظة الجيزة، تحرير 77 محضر تمويني خلال حملات المرور على المخابز والمحال والأسواق والبداليين التموينين.

وفي السياق ذاته، قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، بالمرور على مستودعات البوتاجاز للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للبيع للمواطنين، وكذلك شن حملاتها المكثفة لمنع التلاعب وكاقة أشكال الغش وإتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.