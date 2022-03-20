مولدوفا: أوكرانيا تصادر شحنة غذائية بميناء أوديسا كانت في طريقها إلى الصين

أفاد رئيس شركة «Orhei-vit» المولدوفية، سيمون مودريا، أن السلطات الأوكرانية صادرت في ميناء أوديسا حاويات كانت تحمل عصيرا بقيمة 100 ألف يورو، أرسلتها الشركة إلى الصين بموجب اتفاقية.

قال مودريا، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد: «صُودرت الدفعة في الميناء الأوكراني، لإرسالها إلى المناطق المنكوبة في أوكرانيا، والحاويات لم تحمل فقط منتجاتنا، كما تمت بقرار من وزارة الدفاع الأوكرانية مصادرة منتجات الدقيق والحبوب التي تم إرسالها فيما بعد إلى منطقة دونيتسك، لقد قدم محامونا بالفعل وثائق ضرورية لإجراء التحقيق في هذا الحادث».

وأضاف: «العصائر المصادرة كانت مدفوعة من قبل المشتري، والآن - من أجل تجنب مثل هذه الحالات لاحقا – ستنقل الشركة منتجاتها لعملائها عبر ميناء كونستانتا الروماني»، وذلك وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم الإخباري.

وكانت روسيا، قد أعلنت تدمير مراكز الاستطلاع اللاسلكي التابعة للقوات الأوكرانية قرب ميناء أوديسا، واستخدام صواريخ «كينجال» فرط الصوتية، التي تفوق سرعة الصوت، لأول مرة، لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض.

وحذرت أوكرانيا من أن الخسائر الروسية جراء الحرب ستكون بحاجة إلى أجيال عدة للتعافي منها، موضحة أن عدم الحصول على أسلحة متطورة سيكون هزيمة أخلاقية للغرب.

وأفادت روسيا بأن هذا الطراز من الصواريخ الذى يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوس، وذكرت وكالة «ريا نوفوستي»، الحكومية الروسية للأنباء، أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها صاروخ كهذا في النزاع بأوكرانيا.