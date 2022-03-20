 وزيرا خارجية إيران وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
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وزيرا خارجية إيران وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

علم إيران
علم إيران
د ب ا
نشر في: الأحد 20 مارس 2022 - 4:38 ص | آخر تحديث: الأحد 20 مارس 2022 - 4:38 ص

أجرى وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان ، مباحثات هاتفية، اليوم السبت، مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن وزير الخارجية الإيراني أشار إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين، وأعرب عن أمله في زيادة تطوير العلاقات الثنائية، "كما أشاد وزير الخارجية الإيراني بالدور البناء والجدير بالثناء لسلطان عمان في حل بعض القضايا ومنها قضية السجناء الأمنيين".

وأشارت الوكالة إلى أن وزير خارجية سلطنة عمان أعرب بدوره عن ارتياحه وشكره لتصريحات واجراءات وزير الخارجية الإيراني بشأن القضايا المذكورة، مؤكدا على استمرار العلاقات الوثيقة والاتصالات بين الجانبين، معربا عن أمله في أن تنجز الخطوات النهائية بشأن مباحثات فيينا في أقرب وقت ممكن.

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