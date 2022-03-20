السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بالسطو على سيارة شركة الشرقية للدخان

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 24615 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2021، بمعاقبة 6 أشخاص بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لإدانتهم بالسطو وإطلاق أعيرة نارية على سيارة نقل بضائع تابعة لشركة الشرقية للدخان بدائرة مركز بلبيس.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغًا يفيد بقيام مجهولين بمحاولة السطو على سيارة تابعة لشركة الشرقية للدخان أثناء نقل البضائع المحملة على السيارة، التي كان بداخلها 40 كرتونة سجائر ومبلغ 500 ألف جنيه، وإطلاق أعيرة نارية على قائد السيارة بقصد ترويعه وسرقتها، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإدارتهم فيه وهو تجمع الأهالي، وهروبهم خشية ضبطهم.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص مقيمين دائرة مركز بلبيس، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين.

وبالعرض على جهات التحقيق أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.