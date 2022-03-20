ألمانيا تُسجل أكثر من 131 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، رقما قياسيا في معدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 131 ألفا و792 حالة.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن المعهد ، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال نفس الفترة بلغ 49 حالة.. مشيرا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، بلغ 18 مليونا و553 ألفا و100 حالة.

وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 14 مليونا و528 ألفا و800 شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 126 ألفا و699 شخصا.