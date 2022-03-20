الهند واليابان تطالبان بإنهاء فوري للعنف في أوكرانيا

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طالب رئيسا الوزراء في كل من الهند واليابان بإنهاء فوري للعنف في أوكرانيا.

وجاء في بيان مشترك للبلدين بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لنظيره الهندي ناريندرا مودي اليوم السبت في نيودلهي أنه "لا يوجد خيار آخر غير الحوار والدبلوماسية لحل النزاع القائم".

كما وعد رئيسا الحكومتين بتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا التي ضربتها الحرب العدوانية الروسية.

كان كيشيدا شدد في وقت سابق إلى جانب مودي على أنه لا ينبغي السماح بإجراء تغييرات عنيفة على الوضع الراهن في أي منطقة من العالم.

وكان هناك اتفاق على ضرورة إيجاد حل سلمي للنزاع على أساس القانون الدولي.

وقال كيشيدا إن "اليابان ستواصل العمل مع الهند لإنهاء الحرب ودعم أوكرانيا والدول المجاورة لها".

تعد الهند واليابان عضوين إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا بمجموعة الحوار الأمنى الرباعى التي تعد تحالفا ضد مزاعم الصين المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وتتمتع الهند بعلاقات تقليدية قوية مع موسكو، وهي الدولة الوحيدة من بين الدول الأربع المذكورة التي لم تتعرض بالإدانة للغزو الروسي لأوكرانيا، كما امتنعت عن التصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة.

وأعلن كيشيدا أن اليابان تخطط لاستثمار بمبلغ يعادل 37 مليار يورو في الهند على مدى السنوات الخمس المقبلة.