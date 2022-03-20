أمير توفيق عن التعاقد مع بن شرقي وأبوجبل: حاجتنا الفنية هي الأساس

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ربطت بعض التقارير الصحفية مفاوضات الأهلي مع ثنائي الزمالك المغربي أشرف بن شرقي والحارس محمد أبو جبل، الذان ينتهي عقدهما مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيتم رحيل مجموعة من اللاعبين من ضمنهم بن شرقي وأبو جبل بسبب رفضهما التجديد في ظل الظروف المالية التي يمر بها الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة.

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "الأولوية دائما لما يطلبه الجهاز الفني ولكل حديث مقال".

وأضاف: "بن شرقي لاعب مميز للغاية ولكن لم ندخل في مفاوضات معه سنرى احتياجات الجهاز الفني للأهلي في الموسم الجديد وندرسها جيدا".

وأكمل مدير التعاقدات بالأهلي: "من حق أي نادٍ التفاوض مع أي لاعب حر وعقده ينتهي خلال الفترة القانونية".

وأتم: "نحن نحترم جميع الأندية سواء كانت محلية أو خارجية لكننا نتبع القانون في النهاية".

تألق محمد أبو جبل مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة جعلت بعض التقارير الصحفية تقربه من الانتقال للأهلي في الموسم المقبل.