سلطنة عمان: محصول القمح يصل إلى قرابة 1500 طن بمزارع منطقة النجد

توقع مسؤول عماني، وصول الإنتاج من محصول القمح لهذا الموسم بمزارع منطقة النجد بولاية ثمريت بمحافظة ظفار إلى قرابة 1500 طن بزيادة أكثر من أف طن عن الموسم الماضي.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، بدأ حصاد محصول القمح لهذا الموسم لعدد 35 مزرعة بمساحة تقدّر بـ 1547 فدانًا وبزيادة المساحة المزروعة بنحو 61% عن الموسم الماضي نظرًا لأهميته الغذائية والاقتصادية.

وقال المهندس راشد بن سعـيد الغافري مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار إن المساحة المزروعة من محصول القمح كانت 600 فدان في الموسم الماضي، وارتفعت في هذا الموسم إلى 1547 فدانًا.

وأشار الغافري إلى أن زراعة محصول القمح تنتشر بوتيرة كبيرة في منطقة النجد نتيجة للجهود التي تبذلها الوزارة لتشجيع المزارعين للتوسع في الزراعات الاستراتيجية بما يحقق أهداف رؤية عُمان 2040 في مجال تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضَّح أن الوزارة تدعم 50% من قيمة تقاوي القمح المُحسَّنة لعدد من المزارعين إلى جانب توفير معدات حصاد القمح والتنسيق مع شركة المطاحن العُمانية لاستقبال المنتج من المزارعين.

وقال الغافري، إن منطقة النجد بمحافظة ظفار تعد من المناطق الواعدة في استصلاح زراعة القمح نظرًا لتوفر المياه وجودة التربة والمناخ المناسب، ذاكرا أن القمح يتصدر قائمة المحاصيل الاستراتيجية الغذائية في العالم وتحتل زراعته ما نسبته 28% من إجمالي مساحة الحبوب في العالم، ويُعد الغذاء الرئيس لأكثر من نصف سكان العالم.

وأوضحت الوكالة أن إنتاج محصول القمح في سلطنة عُمان بلغ خلال الموسم الزراعي 2020-2021 نحو 2649 طنًّا محققًا ارتفاعًا بنسبة 19% فيما بلغ إجمالي الأراضي المزروعة بالقمح في الموسم الماضي 2449 فدّانًا مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 6ر19%.