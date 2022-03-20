البحرين تبدي تفاؤلها بانعكاس ارتفاع أسعار النفط إيجابا على أهداف ميزانيتها

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قال وزير المالية البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إن بلاده متفائلة بأنها قد تحقق هدفها المتمثل في تحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2024 ،حيث يعزز ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي خزائن الحكومة.

وقال الوزير في تصريحات للصحفيين نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها اليوم الأحد: "أنا متفائل بشأن تحقيق خطة التوازن المالي قبل الموعد المحدد".

وأضاف: "إن ارتفاع (أسعار) النفط هو جزء من ذلك ، والآخر هو أننا نشهد عودة النمو الاقتصادي بقوة والإيرادات غير النفطية هي جزء متزايد من مزيج إيراداتنا".

ويقدر صندوق النقد الدولي أن البحرين تحتاج إلى أسعار نفط تبلغ نحو 107 دولارات للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

يشار إلى أن اسعار النفط شهدت طفرة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.