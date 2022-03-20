إيني: كشف نفطي جديد في الجزائر يضم 140 مليون برميل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت شركتا الطاقة الإيطالية "إيني" والجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك جروب"، الأحد، إنهما حققتا كشفا كبيرا للنفط والغاز المصاحب في منطقة امتياز زملة العربي الواقعة في حوض بركين الشمالي بالصحراء الجزائرية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت الشركتان في بيان إن التقديرات المبدئية لحجم الكشف تبلغ نحو 140 مليون برميل من النفط.

ويتم تشغيل الامتياز من جانب مشروع مشترك بين إيني، التي تستحوذ على حصة نسبتها 49%، وسوناطراك 51% من المشروع.

وقالت الشركتان إنه "سيتم تقدير الكشف سريعا عبر حفر بئر ثان /إتش دي إل إي-2/ في أبريل المقبل، للتأكد من الإمكانية الإضافية لامتداد بنية الكشف لمنطقة الامتياز المجاورة /سيف فاطمة2/ والتي يديرها مشروع مشترك بالمناصفة بين إيني وسوناطراك".