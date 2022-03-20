محافظة أسيوط تعلن اختيار الأم المثالية لعام 2022

أسفرت اختيارات الأم المثالية بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط بإشراف المهندس مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن عن العام الحالي 2022 عن اختيار السيدة علية عبدالهادي أبو الليل الأم المثالية الأولي، والمقيمة بمركز القوصية والسيدة مني فاروق موسي الأم المثالية الثانية، والمقيمة بقرية موشا مركز أسيوط، والسيدة سلوي مصطفي محفوظ الأم المثالية الثالثة، والمقيمة بمنطقة الحمراء بمدينة أسيوط، والسيدة سوسن محمود عصيمي الأم المثالية لابن معاق، ومقيمة ديروط.

كما اختيرت الأم المثالية المعاقة إيمان راشد هريدي والمقيمة بمدينة أسيوط، والأم المثالية البديلة شادية سيد بخيت المقيمة بمنطقة الأربعين.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي مجدي نجيب، إن اختيار الأم المثالية بإشراف لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع محافظة أسيوط، موضحًا أن الأم المثالية بأنواعها لسيدات تحملن التعب والمشقة في وسائل الحياة المختلفة حتي وصلت للاختيار.