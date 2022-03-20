البنتاجون: محادثات مع أنقرة لإرسال منظومة أس 400 إلى كييف

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن واشنطن تجري محادثات مع أنقرة؛ لإرسال منظومة «أس – 400» إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في تصريحات خاصة لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد.

وعرضت الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا، نقل أنظمة الدفاع الجوي روسية الصنع من طراز «إس-400» إلى القوات الأوكرانية.

وذكرت وكالة «رويترز»، نقلا عن ثلاثة مصادر وصفتهم بالمطلعين، أن «المسؤولين الأمريكيين عبروا عن الفكرة خلال الشهر الماضي في اتصالات مع نظرائهم الأتراك، لكن لم يتم تقديم طلب محدد أو رسمي بهذا الشأن».

وتبحث السلطات الأمريكية الآن في جميع أنحاء العالم عن أنظمة صواريخ روسية أو سوفيتية الصنع مضادة للطائرات، يمكن أن تستخدمها أوكرانيا، لمواجهة الطائرات والصواريخ الروسية.

وقد تسببت صفقة شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية «إس-400» في توتر العلاقات الأمريكية-التركية، ودفعت هذ الصفقة واشنطن إلى اتخاذ إجراءات ضد أنقرة، أهمها استبعادها من برنامج إنتاج مقاتلات الجيل الخامس «إف-35»، وممارسة ضغوط سياسية وتهديدات بهدف إجبار تركيا على التراجع عن هذه الصفقة.

هذا وقد أعربت سلوفاكيا في وقت سابق عن استعدادها، لنقل أنظمة «إس-300» للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، إذا زودتها الولايات المتحدة ببديل مناسب عن هذه المنظومة.