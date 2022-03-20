مرتضى: المغرضون حاولوا الوقيعة بيني وبين تركي آل الشيخ

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صرح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بأنه لم يسيئ للمملكة العربية السعودية، أو رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

مرتضى منصور نشر مقطع فيديو لينفي القبض عليه أمس السبت، بسبب القضايا المرفوعة ضده من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "حاول بعض المغرضين الاصطياد في الماء العكر ومحاولة تفسير حديثي في الفيديو بأنه يحمل إساءة للمملكة العربية السعودية ولأخي وصديقي السيد الوزير تركي آل الشيخ".

وأضاف: "هؤلاء المغرضون واهمون لأن احترامي وتقديري للمملكة العربية السعودية شعبًا ولجلالة الملك خادم الحرميين الشريفين وسمو ولي العهد لا يحتاج لأي مزايدات لوقوفهم بجانب وطني مصر هذا بصفة عامة واحترامي لأخي وصديقي السيد المستشار تركي آل الشيخ بصفة خاصة يعلمه الجميع".

وأكمل: "لذلك فعلي كل مثيري الفتن وإشعال الحرائق أن يمتنعوا ويتواروا خجلاً، فحديثي كان واضحًا لايحتاج إلى أي تحريف أو تأويل".

وكان مرتضى منصور قد انتقد خلال الفيديو الذي نشره مطرب معين كان يغني في الحفل المقام بالرياض.