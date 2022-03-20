نائب محافظ سوهاج يترأس اجتماع لجنة متابعة إزالة التعديات

ترأس الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماع لجنة متابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك للوقوف على آخر المستجدات، ومتابعة تنفيذ الموجة ١٩، وبحث آلية الانتهاء من تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وممثلي مديريات " الري، وحماية النيل، ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والديوان العام، ووحدة المتغيرات المكانية بالديوان.

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود وإزالة كافة التعديات، والتصدي لأي تعديات جديد فور حدوثها، تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرا إلى أن إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية تعد "أمنا قوميا" لا يمكن التهاون فيه.

واستعرض الاجتماع ما انتهت إليه الموجة 19 لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 941 حالة تعد على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والوحدات المحلية، حيث وجه "القاضي" بتكثيف حملات إزالة التعديات خلال الفترة القادمة، للانتهاء من كافة التعديات، حتى تصبح سوهاج خالية من التعديات.

يذكر أن لجنة متابعة إزالة التعديات، التي أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قرارا بتشكيلها برئاسة نائب المحافظ تختص بمتابعة ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية والري، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنهاء كافة التعديات، بالإضافة إلى دورها في إعداد حصر كامل من جهات الولاية المختلفة بجميع التعديات، ووضع الحلول المناسبة والغير تقليدية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه إزالة التعديات على أراضي الدولة.