أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية"، المهندس أمين بن حسن الناصر اليوم الأحد، أن إمدادات الشركة لم تتأثر بالهجمات الحوثية الأخيرة.

وقال الناصر - حسبما نقلت قناة (الاخبارية السعودية) - إن " النظرة الحالية لسوق النفط تبدو متقلبة، غير أن خططنا الاستثمارية تهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المدى الطويل للحصول على طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة ".

وأضاف ، في معرض تعليقه على نتائج الشركة في العام 2021، أن " ذلك يشمل زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام لدينا، وتنفيذ برنامجنا لتوسيع إنتاج الغاز، والتوسع في أنشطة تحويل السوائل إلى كيميائيات".

وأعلنت شركة أرامكو اليوم أن صافي الدخل المتحقق 412.40 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي يعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات، مقارنة مع صافي الدخل الذي بلغ 183.76 مليار ريال سعودي (49.00 مليار دولار أمريكي) في عام 2020.