تنطلق اليوم، الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الألسن، بجامعة الأقصر، تحت عنوان "اللغة والعلوم الإنسانية في عصر التحول الرقمي.. آفاق جديدة نحو المستقبل" في الفترة من 20 حتى 22 من مارس الجاري.

ويشارك في المؤتمر لفيف من الباحثين، من مصر، و8 دول عربية وإفريقية وأوروبية في مختلف تخصصات اللغة والعلوم الإنسانية.

ويسعى المؤتمر لتقديم الدراسات الحديثة في مجالات الدراسات اللغوية والتواصل بين الثقافات، باعتبارهما أساسًا في عالم أعمال اليوم، ويسعى كذلك إلى تناول دراسات تحليل الخطاب والدراسات العربية للناطقين بغيرها، وكذلك الدراسات التقابلية بين العربية واللغات الأخرى، ودراسات الترجمة وتاريخها، ومشكلات الترجمة إلى العربية، ودراسات الأدب المقارن بين الآداب المختلفة.