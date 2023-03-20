قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن هناك أنواعا حديثة من البخاخات لمرضى حساسية الصدر تعطي فاعلية لمدة 12 ساعة، وذلك في معرض نصائحه بخصوص الصيام الآمن في شهر رمضان الذي يحل بعد أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" على قناة "ten"، اليوم الاثنين، أن هذه البخاخات يمكن استخدامها بعد الإفطار والسحور مباشرة، بما يجعل الصائم في أمان عن الاحتياج للبخاخات العَرَضية أو أزمات الطوارئ.

وأوضح أن مريض الصدر والحساسية والربو عليه الابتعاد عن الأغذية التي قد تكون مثيرة للأزمات الصحية، مثل الألبان والمكسرات، منوها بأهمية احتساء مشروبات صحية تقلل من الالتهاب مثل العرقسوس، لكن لا يُنصح به لمرضى الضغط والسكر والكلى.

ولفت إلى أن شرب المياه أثناء وقت الإفطار بكميات كبيرة ينشط الدورة الدموية، ويجعل الاحتياج للمياه في وقت الصيام قليلا، موضحا أن الأمر نفسه يخص السوائل والعناصر المعدنية التي بها أملاح مثل البرتقال والجوافة.

كما نصح أصحاب الأمراض المزمنة، بعدم بذل مجهود كبير أثناء فترة الصيام منعا لحدوث فاقد كبير في المياه بالجسم، مشددا على أهمية التغذية الجيدة أثناء الإفطار والسحور.

وأكّد أهمية الابتعاد عن الأتربة والأدخنة وقت الصيام، موضحا أن كل ما له رائحة نفاذة حتى لو كانت جيدة، تمثل جميعها مثيرات للحساسية.