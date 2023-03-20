النائب أحمد عاشور يطالب بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص

قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى ثلاث منح مالية للمواطن والعامل المصري على مدار عام، في إطار شعوره بالمواطنين وحرصه المستمر بالتخفيف عنهم، فضلا عن تعجيل العلاوة من أول يوليو لأول أبريل من العام الماضي وزيادة مبلغ 300 جنيه للعاملين، مشددا على مطالبة الحكومة تطبيق قرار صرف العلاوة للعاملين بقطاع الأعمال.



وأضاف عاشور في كلمة له بمجلس النواب، أنه يطالب المجلس الأعلى للأجور بمتابعة تطبيق الحد الأدنى الأجور في القطاع الخاص، مشددا على شركات القطاع الخاص والقطاع العام تنفيذ ما تم صدوره أمس من الموافقة على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية.



وأعلن "عاشور" موافقته على مشروع قانون فتح اعتماد اضافي بمبلغ 165 مليار جنيه بالموازنة العامة للوفاء بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة، وذلك محافظة على المكتسبات المادية للعاملين في هذه الظروف.